Bolu Merkezli Fetö Operasyonu

Bolu merkezli Ankara, Düzce, Elazığ ve Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 zanlıdan emniyetteki işlemleri biten 14'ü adliyeye gönderildi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bolu merkezli Ankara, Düzce, Elazığ ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 14 zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.



Bolu merkezli 5 ilde önceki gün düzenlenen operasyonda, aralarında emniyet müdürleri, rütbeli polisler, akademisyenler ve FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen şirket yöneticilerinin bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda örgütsel belge ve doküman ele geçirilen zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenmişti.