Bolu Merkezli 5 İldeki Fetö Operasyonu

Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 22'si tutuklandı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Bolu merkezli Ankara, Düzce, Elazığ ve Eskişehir'de düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 29 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamladı.



Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve aralarında açığa alınan veya meslekten ihraç edilen 4. Sınıf Emniyet Müdürleri Hakkı Kaynak ve Zülfikar Ünlütürk'ün de bulunduğu 22 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.



Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, emniyet müdürleri, komiser yardımcıları, polisler, akademisyenler, şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.



Sanıkların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel belge ve doküman ele geçirilmiş, bazılarının da örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilmişti.