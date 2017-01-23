Bolu Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonunda 20 Kişi Gözaltına Alındı

Bolu(İHA) – Bolu polisinin 4 ilde eş zamanlı yaptığı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alınırken, 11 kişinin yakalanması için çalışma devam ediyor.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı operasyonda Bolu, Ankara, Düzce ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Narkotik köpekleriyle yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu. Operasyonda 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılırken, polis 20 kişiyi gözaltına aldı. Diğer 11 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüler. - BOLU