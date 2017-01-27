Bolu Kent Merkezinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu.



Bolu'da iki gündür devam eden kar yağışı bugün sabah saatlerinde kent merkezinde de etkisini artırdı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaştı.



Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının eksilere düştüğü Bolu'da kar yağışı hafta sonuna kadar devam edecek. - BOLU