Bolu Kartalkaya'da Sömestir Yoğunluğu

Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu



BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, sömestr tatilinde kayak tutkunlarının akınına uğradı. Pistleri dolduran tatilciler, liflerin önünde sıra bekledi.



Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya, sömestr tatili ile birlikte yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tatilciler, aralıklarla etkili olan kar yağışı altında kayak yaptı. Pistleri dolduran kayak tutkunları, liflerin önünde kuyruk oluşturdu, sıra bekledi. Telesiyejlerle çam ormanlarının manzarası eşliğinde zirvelere çıkan tatilciler, farklı eğimlerdeki pistlerde kayak ve snowboard yaptı. Kayağa yeni başlayan çocuklar da kayak eğitmenleri eşliğinde pistlerde kayak öğrenmeye çalıştı.