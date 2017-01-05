Bolu İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Bolu Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında toplandı.



Valilik Yedigöller toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, İlçe Kaymakamları ile ilgili daire müdürleri katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, toplantının amacı ile ilgili bilgiler vererek, şunları söyledi:



"Bildiğiniz gibi ülkemiz birçok doğal afete maruz kalan bir bölgede yer almaktadır. Ülkemizde başta depremler olmak üzere, sel, yangın gibi doğal afetler meydana gelmektedir. Bu afetler sonucunda vatandaşlarımız önemli mağduriyetlere uğramaktadır. Hazırlanan bu planlanın amacı gerek afetlerin öncesinde, gerek afetler sırasında ve sonrasında alınacak tedbirleri planlamak, bu çerçevede kurum ve kuruluşların, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının sorumluluklarını belirlemek ve bir afet durumunda etkin bir işbirliği gerçekleştirerek vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indirmektir."



Türkiye Afet Müdahale Planının, 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, 81 ilde İl Afet Müdahale Planı taslaklarının hazırlandığını anımsatan Baruş, "Bu plan kapsamında ilimizde de 26 hizmet grubu oluşturuldu. Bu hizmet guruplarının afet öncesi, afet sırasında ve sonrasındaki yükümlülükleri bu planda tanımlanıyor. Yapılacak görevler açık açık belirtiliyor. Bu toplantıya katılan kurum kuruluş temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, Kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. Bu plan çalışmasının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Baruş'un konuşmasının ardından, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cenk Yıldız tarafından katılımcılara, İl Afet Müdahale Planı hakkında bilgi verildi.