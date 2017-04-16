Bolu Hasta ve Engelli Seçmenler Ambulansla Sandığa Taşındı

Bolu'da hasta ve engelli seçmenler, 112 Acil Hizmetler bünyesinde görevlendirilen 18 araç ve 49 personel yardımıyla sandıklara taşınarak oylarını kullandı.



Bolu'da Anayasa referandum u için 932 sandık kuruldu. Seçmenler sabah saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri sırasında yaşanabilecek olumsuz olaylara müdahale edebilmek için 907 güvenlik görevlisiyle önlem alındı. Oy kullanmak isteyen hasta ve engelli seçmenler, 112 Acil Hizmetler bünyesinde görevlendirilen 18 araç ve 49 personel ile sandık başına taşındı. Beynindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören 72 yaşındaki Rıdvan Ertani ambulansla Bahçelievler Mahallesi'ndeki 50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'na getirildi. Tekerlekli sedye ile taşınarak sandık başına götürülen Ertani, yanındakilerin yardımıyla oyunu kullandı.



Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı AK Partili Alaaddin Yılmaz da aynı okulda oylarını kullandı. Vali Baruş ve Başkan Yılmaz, ayrı ayrı sınıflarda oy kullanacakları sandıkların önünde sıraya girerek bekledi. Baruş ve Yılmaz, sıranın kendilerine gelmesiyle oylarını kullandı.