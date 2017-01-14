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Bolu Gölde Kaybolan 2 Balıkçıdan Birinin Cesedine Ulaşıldı

Bolu Gölde Kaybolan 2 Balıkçıdan Birinin Cesedine Ulaşıldı

Gölde kaybolan 2 balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı(2)ÇALIŞMALAR BUGÜNLÜK SONLANDIRILDIFurkan Özçelik'in cesedinin bulunmasının ardından 9 kişilik ekip 3 kez daha dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürdü.

Bolu Gölde Kaybolan 2 Balıkçıdan Birinin Cesedine Ulaşıldı

Gölde kaybolan 2 balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı(2)

ÇALIŞMALAR BUGÜNLÜK SONLANDIRILDI

Furkan Özçelik'in cesedinin bulunmasının ardından 9 kişilik ekip 3 kez daha dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürdü. Göl içinde olduğu düşünülen Halil Tor, yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bulunamadı. Çalışmalara suyun dondurucu derecede soğuk olması ve görüş mesafesinin bulunmaması nedeniyle bugünlük ara verildi.

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