Bolu Endemik Abant Alası, Üretilerek Korunuyor

Endemik Abant Alası, üretilerek korunuyor



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BOLU'da, Abant Gölü'ne özgü olan endemik Abant alabalığının üretilmesi için 2014 yılında kurulan Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda şimdiye kadar 100 bin alabalık üretilerek derelere salınırken, bu yıl 200 bin üretim hedefleniyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Abant yolu üzerindeki kurulan istasyonda, endemik Abant alabalığı üretiliyor. Abant Tabiat Parkı'nda bulunan göl ve derelerden toplanan anaç balıkların sağım dönemlerinde yumurtaları alınarak tesisteki özel kuluçkahanelerde 60 gün bekletiliyor. Sonra tanklara alınarak yaklaşık 9 ay büyümesi sağlanan yavru balıklar, 10-12 santim boyuna ulaşınca Abant Gölü ile birlikte yaşayabileceği tespit edilen diğer gölet ve derelere bırakılıyor. Bir milyon üretim kapasiteli tesiste 2015-2016 sezonunda 100 bin Abant Alası yetiştirilip göl ve derelere salındı. 2016-2017 sezonunda ise 200 bin üretim hedefleniyor.



Kapalı devre çalışan tesiste yapılan üretim ile endemik bir tür olan Abant alabalığının korunması, üretilmesi, popülasyonun artırılması, Abant alabalığının yaşayabileceği göl ve akarsuların tespit edilerek balıklandırılması ve olta balıkçılığının geliştirilmesi amaçlanıyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Abant Alabalık Üretim Tesisi'nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Cem Suveren, tesiste üretilen alabalıkların Haziran ve Ağustos aylarında doğal yaşam alanlarına salındığını söyledi. Suveren, "Tesiste içeride bulunan suyun büyük bölümünü filtrelerden geçirerek temizleyip kullanıyoruz. Sürekli aynı suyu akvaryum sistemi gibi temizleyerek döndürüyoruz. Bu çalışmayla amaçlanan endemik bir tür olan Abant alasının popülasyonunu artırmakt. Bu balık türünün bitmemesi için üretimini yapıyoruz" dedi.



Cem Suveren, şu anda ellerinde yaklaşık 1000 anaç alabalık bulunduğunu, bu sezon 200 bin üretim hedeflediklerini söyledi. Suveren, yaşı ilerleyen anaç balıkları da daha sonra doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını kaydetti.