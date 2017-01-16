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Bolu Emniyet Müdürlüğü Çevresindeki Yollar Kapatıldı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Çevresindeki Yollar Kapatıldı

Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğünün etrafında alınan önlemlere bir yenisi daha eklenerek, çevresindeki yollar araç trafiğine kapatıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Çevresindeki Yollar Kapatıldı

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğünün etrafında alınan önlemlere bir yenisi daha eklenerek, çevresindeki yollar araç trafiğine kapatıldı.

Artan terör olaylarına karşı geçtiğimiz günlerde etrafı beton bariyerlerle çevrilen Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün çevresindeki yollar da trafiğe kapatıldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak demir bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. - BOLU

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