Bolu Derede Çamura Saplanan Mandayı Itfaiye Kurtardı

Derede çamura saplanan mandayı itfaiye kurtardı



Mutlu YUCA BOLU,(DHA) - BOLU'nun Yeşilköy Köyü'nde, derenin içinde çamura saplanarak mahsur kalan manda, itfaiye tarafından halatla çekilerek kurtarıldı.



Bolu Dağı'ndaki Yeşilköy Köyü'nde oturan Fatma Güler Kılıçarslan'ın evinin yanındaki ahırın açık bırakılan kapısından çıkan mandalar ormanlık alana gitti. Ahırın boş olduğunu gören Kılıçarslan, komşularıyla birlikte mandaları aramaya çıktı. Kaçan mandalardan 5'i ormanlık alanda bulundu. Diğer manda ise Karayolları Bolu Dağı İşletme Şefliği'nin yanındaki derenin içerisinde çamura saplanmış bulundu. Kılıçarslan, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mandayı kurtarmak için çalışma başlattı. Kılıçarslan, çalışmayı üzgün gözlerle izledi. Derenin kenarındaki balçık alanda mahsur kalan manda, itfaiye tarafından halatla bağlanıp çekilerek kurtarıldı. Kılıçarslan, 'Kızım benim' diyerek hayvanın başındaki çamurları eliyle temizleyip okşadı. Daha sonra suyla temizlenen hayvan, bir süre dinlendikten sora köye götürüldü.



(Tür: Yurt)