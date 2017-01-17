Bolu'dan Suriyeli Ailelere Destek

AK Parti Bolu İl Başkanlığı, Gençlik ve Kadın kolları başkanlıkları tarafından Suriyeli aileler için temin edilen yardım malzemeleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.



AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yaralarına merhem olmak istediklerini söyledi.



Suriye'deki savaşta gözyaşı dinmediğini ifade eden Doğanay, "Rabbim ailelerin her daim yanında olsun. Bizler millet olarak kardeşlerimize ensar olduk ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.



Doğanay, İslamın son kalesi Türkiye olarak kardeş olarak gördükleri Suriye halkının yardımına koştuklarını vurgulayarak, "Gıda, un, battaniye ve kıyafetlerimiz Reyhanlı'daki Suriyeli ailelerle Halep'ten İdlib'e gelen ailelere Kızılay aracılığıyla dağıtılacak. Bundan sonrada bölgeye destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Bu arada AK Parti Bolu İl Kadın Kolları tarafından hazırlanan atkı ve bereler, Suriyeli yetimlerin barındığı Bahattin Yıldız Yetimhanesi'ndeki çocuklara dağıtıldı.



Doğanay ve beraberindeki heyete, Reyhanlı AK Parti İlçe Başkanı Musa Yüksekgönül, AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt da eşlik etti.