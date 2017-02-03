Bolu'dan Halep'e Yardım Tır'ı

BOLU'da, Kızılay tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerini Halep'e ulaştıracak TIR, törenle uğurlandı.



Kızılay Bolu İl Başkanlığı'nın geçen 2 Ocak'ta başlattığı yardım kampanyası ilgi gördü. "Bolu'dan Halep'e gönül köprüsü" sloganıyla yapılan kampanyada toplanan battaniye, bebek bezi, bebek maması, gıda maddeleri gibi insani yardım malzemeleri TIR'a yüklendi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Kızılay İl Başkanlığı önünde düzenlenen törende konuşan Kızılay İl Başkanı Abdullah Danışman, "Türkiye'den binlerce, Bolu'dan da onlarca yardım TIR'ı Halep'e gitti. Biz Kızılay Şubesi olarak battaniye, bebek bezi, bebek maması, gıda kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında bu tür yardım malzemeleri topladık. Bir TIR ama oradaki insanların hayati ihtiyaçları için gerekli malzemeler. Bolu'dan da Halep'e yardım zincirinin bir halkası oluştu" dedi. TIR, konuşmaların ardından dua edilerek yola çıktı.



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