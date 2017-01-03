Bolu'dan Halep'e 7 Tır Yardım Malzemesi Gönderildi

Bolu'da Halep için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan sağlık, gıda ve giyim ürünleri düzenlenen törenle yola çıkartıldı.



Bolu Belediyesi ve İl Müftülüğü'nün Halep'te yardıma muhtaç kişiler için başlattıkları yardım kampanyasında toplanan 7 tır dolusu gıda, giyim ve sağlık ürünü bugün yola çıktı. Yardım tırlarının uğurlanma öncesinde yapılan törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Müftüsü İzani Turan ve yardım kampanyasına katılan vatandaşlar katıldı.



Bolu Valisi Aydın Baruş yaptığı konuşmada, "Milletimiz tarih boyunca zorda kalan insanlara din, dil ve ırk ayrımı yapmadan el uzatmış ve onların sığınacak limanı olmuştur. Bugün de devletimiz resmi yardımlar olarak dünyada milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke durumundadır. Biz bu hayır geleneğini atalarımızdan miras aldık. Terör ve destekçileri bu insanlara ölüm getirirken, bu millet insanlara yardım götürmeye devam ediyor" dedi.



İl Müfütüsü İzani Turan ise konuşmasında, Bolu'muzdan Suriye'ye Halep'e yardımlar daha önceki zamanlarda intikal etti diyerek, "Tırlarda olan yardımların dışında maddi olarak da yardımlarda bulunuldu. Duyarlılığından dolayı tüm Bolulu kardeşlerimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından yardımların yüklendiği tırlar, dualarla Halep'e gitmek için yola çıktı. - BOLU