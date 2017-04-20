Bolu'daki Yangın Paniğe Neden Oldu

Bolu'da bir apartman dairesinde meydana gelen yangında, yakınlarının zarar gördüğünü zanneden kadın sinir krizi geçirdi.



Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Kır Sokağı'nda Sadettin Aykut'a ait bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Üst katta oturan Aykut'un oğlu Nihat Aykut, evine kapıdan duman girdiğini görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, mutfakta meydana gelen küçük çaplı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.



Bu esnada yakınlarının oturduğu dairede yangın çıktığını öğrenen Nuray Aykut olay yerine geldi.



Yakınlarının, yangının devam ettiği dairede olduğunu düşünen Aykut, sinir krizi geçirerek bayıldı. Kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine geldi.



Öte yandan, yangının meydana geldiği dairenin üst katında oturan Nihat ve Elif Aykut'un bebekleri Berat Aykut, olay yerine çağrılan ambulansta kontrol amaçlı muayene edildi.



İtfaiye ekipleri kontrol aldığı yangını söndürdü.