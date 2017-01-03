Bolu'daki Üniversite Öğrencilerinden Haleplilere Yardım

Bolu Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınan 90 öğrencinin katkılarıyla toplanan 671 koli kuru gıda, giyim ve temel yaşam malzemelerinin bulunduğu yardım tırı Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Bolu KYK tarafından "Halep bizimledir" sloganı ile başlatılan yardım kampanyası kapsamında 8 yurtta barınan 90 öğrencinin, ilde bulunan hayırseverlerden topladığı yardımlar düzenlenen törenle gönderildi.



Bolu KYK Müdürü Şerafettin Çilkara, kurum yurtlarından barınan öğrencilerin hayırseverlerden topladığı yardımların Halep'teki mağdurlara ulaştırılacağını söyledi.



Yaptıklarının aslında bir yardım kampanyası değil, Halep'teki insanlarla gönül bağı oluşturmak üzere atılan adım olduğunu ifade eden Çilkara, "Üniversite yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin gerçekten çok yoğun gayretleri ve çabaları oldu. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah hayırlısıyla bu yardımlar Halepli kardeşlerimize AŞ olur, ekmek olur, yatak olur, yorgan olur, giysi olur, mont olur, ayakkabı olur." diye konuştu.



Yardım malzemelerinin bulunduğu tır, edilen duayla uğurlandı.