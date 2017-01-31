Bolu'daki Terör Davasında Karar

Bolu'da, Nisan 2016'da düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla yargılanan 9 sanıktan 5'ine, 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verildi.



Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan sanıkların katılmadığı duruşmada, avukatların savunmasının ardından hüküm açıklandı.



Mahkeme heyeti, HDP İl Başkanı Özgür Günaydın, Giyaseddin Öztürk, Mazlum Etgül, Bilal Tavar ve Ahmet Yavuz'un, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçunu sabit görerek, sanıkların 3 yıl 1 ay 15'er gün hapsine, diğer sanıkların ise beraatına hükmetti.



Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde, 5 Nisan 2016'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen iki PKK üyesine yardım ettikleri iddiasıyla 7 şüpheli yakalanmış, bir kişi ise polise teslim olmuştu. Teslim olan Bilal Tavar'ın ifadeleri doğrultusunda HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın da gözaltına alınmıştı. Silahlı çatışmanın yaşandığı evde iki tabanca, iki kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve el yapımı bomba ile 5 kilogram patlayıcı madde ele geçirilmişti.