Bolu'daki Terör Davası

Bolu'da geçen yıl nisan ayında gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla 9 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın ve avukatı hazır bulundu.



Biri tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, örgütün Marmara bölge sorumlusu olduğu ileri sürülen ve daha önce yapılan bir operasyonda gözaltına alındığı esnada üzerinde sanıkların isim ve iletişim bilgilerinin ele geçirildiği Halil Gül'ün tanık olarak dinlenmesi için Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesine yazılan müzekkereye cevap verilmediği görüldü.



Tanık olarak dinlenecek olan Halil Gül'ün yargılanmakta olduğu dava dosyası üzerinden yakalamalı şahıs olarak aranıyor olması nedeniyle bu aşamada beyanına başvurulmasının olanaklı olmadığı gerekçesiyle dinlenmemesine karar verildi.



Daha sonra Cumhuriyet Savcısı Hami Can, mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu.



Can, mütalaasında sanıklar Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri Bilal T, Giyaseddin Ö, Ahmet Y, Mazlum E. ile HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın'ın, ölü olarak ele geçirilen 2 terör örgütü üyesine yardım ettiği gerekçesiyle TCK 220/7 maddesi gereğince "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, örgüt üyesi olarak" cezalandırılmasını talep etti.



Öte yandan, aynı sanıkların üzerlerine atılı olan "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunamadığını kaydeden Can, sanıkların bu suçtan beraat etmelerini istedi.



Can ayrıca, Günaydın'ın hükümle birlikte tahliye edilmesini de talep etti.



Sanık Günaydın da mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu dile getirdi.



Mahkeme heyeti, sanık Günaydın'ın tutuklu kaldığı süre, suçun vasıf değiştirme ihtimalinin bulunması, tutuklu kalınan süre ile hükmolunabilecek yaptırım miktarı arasında adil bir orantı bulunması gerektiğine yönelik yargılama ilkesi göz önünde bulundurularak başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değil ise adli kontrol şartlarından yurt dışı çıkış yasağı konması şartıyla salıverilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.



Bolu'nun Paşaköy Mahallesi Berberler Sokağı'ndaki 4 bloktan oluşan sitedeki bir apartmanda, 5 Nisan 2016'da Ankara'dan gelen polis özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terör örgütü PKK üyesi etkisiz hale getirilmişti. Terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 7 zanlı gözaltına alınmış, bir şahıs ise polis ekiplerine teslim olmuştu. Polis ekiplerine teslim olan Bilal T'nin ifadeleri kapsamında HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın gözaltına alınmıştı.



Silahlı çatışmanın yaşandığı evde ikişer tabanca, kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve el yapımı bomba ile 5 kilogram patlayıcı madde ele geçirilmişti.