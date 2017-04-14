Bolu'daki O Avm'nin Satışı İptal Edildi

BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında denetim kayyumu atanan Highway Alışveriş Merkezi'nin yüzde 56'lık hissesini kapsayan satış işlemi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile iptal edildi.



7 Şubat 017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 686 sayılı KHK'nın 'Muvazaalı Devir İlemleri' başlıklı 4'üncü maddesi uyarınca, herhangi bir ilde FETÖ soruşturmasının başladığı tarih ile bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarih arasındaki tüm şirket hisse devirleri geçersiz sayıldı. Bu kararın uygulanabilmesi için şirkette TMSF kayyumlarının görev yapıyor olması gerekiyordu ve karar hem yönetim hem de denetim kayyumu olan şirketlere uygulandı. Bu kapsamda TEM yolunun Bolu Dağı mevkisindeki dev alışveriş merkezinin yüzde 56'lık hissesini kapsayan, geçen Haziran ayındaki satış işlemi iptal edildi.



Bolu Dağı A.Ş. tarafından 2011 yılında kurulan alışveriş merkezinin bir bölümü ile açık otoparkının orman arazisine yapılmasına izin verdikleri gerekçesiyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde ilgili personel 'Görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla yargılanmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yaşanan bu gelişmeler üzerine dönemin Bolu Dağı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Daylan ve üye Ömer Baday, alışveriş merkezindeki yüzde 56'lık hisselerini Adanalı iş adamı Abdulkadir Şimşek'e satmıştı. Satışın ardından kayıplara karışan Daylan ve Baday, hala aranırken darbe girişiminin ardından alışveriş merkezine denetim kayyumu atanmıştı.



Satış işleminin iptali ardından alışveriş merkezinin TMSF tarafından yönetileceği belirtildi.



- Bolu