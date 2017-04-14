Bolu'daki Kamyonla Otomobilin Çarpışma Anı Mobese'ye Yansıdı

Bolu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası anı çevredeki MOBESE kamerasına yansıdı.



Dün akşam saatlerinde D-100 karayolu sanayi kavşağında meydana gelen ve çevredeki MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde, yola aniden giren otomobile kamyonun çarpma anı ve çarpmanın ardından hurdaya dönen otomobilin metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.



Sercan Arslan'ın (30) yönetimindeki 14 BP 166 plakalı kamyon ile Hüseyin Kurnaz'ın (48) idaresindeki 14 AC 431 plakalı otomobilin D-100 karayolu sanayi kavşağında çarpıştı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kurnaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.



Kurnaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Arslan, polis merkezine götürüldüğü kaza Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne ait MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.