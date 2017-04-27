Bolu'daki Fetö/pdy Soruşturması

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 14 kişi adliyeye çıkarıldı.



Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve "ByLock" kullandıkları iddia edilen 7 üniversite öğrencisi, 1 akademisyen, 1 doktor ve daha önce örgüte bağlı şirketlerde çalışan 5 kişi olmak üzere, 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.