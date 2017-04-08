Bolu dağında kar havadan böyle görüntülendi

Nisan ayında kar şaşkınlığa neden oldu



DÜZCE - Bolu Dağında kar ve sis etkili oldu. Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sisle birlikte etkisini arttırdı. Karayolları ekipleri çalışmalarına hız vererek yollardaki karları temizlemeye başladı. Yağan kar yağışı sonrasında sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştüğü bildirildi.

Öte yandan Nisan ayında kar yağışını şaşkınlığa neden olurken, kar yağışı havadan görüntülendi.