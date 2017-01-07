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Bolu Dağı Yılın En Sert Kar Yağışına Teslim

Bolu Dağı Yılın En Sert Kar Yağışına Teslim

İstanbul Anlara karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında ulaşım felç olurken, D-100 karayolundan Düzce istikametine zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı Yılın En Sert Kar Yağışına Teslim

İstanbul Anlara karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında ulaşım felç olurken, D-100 karayolundan Düzce istikametine zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 karayolu mevkilerinde kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yılın en sert kar yağışına teslim olan Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşarken, karayolları ekipleri alarma geçirildi. D-100 karayolunun Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor

Polis ekipleri Bolu Dağı'nın D-100 karayolu Elmalık mevkinden Düzce istikametine giden tırların zincirsiz geçişlerine izin vermiyor. Ekipleri ayrıca sürücüleri yoğun kar yağışına kar yağışına karşı uyarıyor. - BOLU

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