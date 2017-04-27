Bolu Dağı Tüneli çıkışında kaza 1 yaralı



TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında seyir halindeyken kamyona arkadan hızla çarparak otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.



Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Mahmut Çabuk idaresindeki 59 VH 452 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla önünde seyreden Ali Çetintaş yönetimindeki 51 KJ 491 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken kazayı gören sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobilde sıkışan Mahmut Çabuk, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Çabuk, 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.



Çabuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.