Bolu Dağı'ndan Kaçakçılığa Geçit Yok

Bolu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, doğu illerinden TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanarak İstanbul'a geçmek isteyen uyuşturucu tacirlerine, silah kaçakçılarına ve gümrük kaçağı malların geçişine izin vermedi.



Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından TEM otoyolu ve D-100 karayolunda son bir yıl içerisinde yaptıkları istihbarat çalışma sonucu ve yol kontrollerinde, değişik yöntem ve zulalarla 43 kilo esrar, 10 kilo eroin, 960 kök Hint keneviri, 200 gram bonzai, 160 adet extasy, 282 bin paket sigara, 26 ton kaçak akaryakıt, 3 ton tütün, 103 adet sahte para, 695 adet cep telefonu ve 115 adet gümrük kaçağı av tüfeği ele geçirildi.



Bolu Dağı'ndan kaçakçılığa izin vermeyen ekipler, 9 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adette kuru sıkı tabanca ele geçirirken, 429 kişi hakkında işlem yaptı.