Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.



Gece başlayan sağanak sabah saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı. Yağış, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler bölgesi ile karayolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkisini sürdürüyor.



Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



Öte yandan kar yağışı kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde çiçek açan laleler ile ağaçların karla kaplandığı görülüyor.



İlkbahar sabahında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar ise araçlarının üzerine biriken kar tabakalarını fırça ile temizliyor.



Bolu Dağında 10 santime yaklaşan kar kalınlığı, kent merkezinde 5 santimetreyi buluyor.