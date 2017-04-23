Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.



Gece başlayan sağanağın sabah saatlerine doğru yerini bıraktığı kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesi ile karayolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini sürdürüyor.



Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



Bu arada, kar yağışı kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde çiçek açan ağaçlar ile laleler de karla kaplandı.



Vatandaşlar ise araçlarının üzerine biriken kar tabakalarını fırçalarıyla temizliyor.



Bolu Dağında 10 santime yaklaşan kar kalınlığı, kent merkezinde 5 santimetreyi buluyor.