Bolu Dağı'nda Yılkı Atlarına Yem Bırakıldı - Bolu

Bolu Dağı'nda yılkı atları için yem bırakıldı.



Kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan atlar, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede, yayla evlerinin yakınlarına ve karların eridiği yerlere gelerek beslenmeye çalışıyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerince, kar kalınlığının yer yer 30 ila 40 santimetreye ulaştığı At Yaylası'na, yılkı atlarının sık dolaştığı alanlara saman ve yonca balyaları bırakıldı.



Müdürlükte görevli orman mühendisi Samet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının kış aylarında aç kalmaması için yemleme çalışması yaptıklarını belirterek, "Bugün At Yaylası mevkinde yılkı atlarını yemledik. Haftada bir yaptığımız çalışma kapsamında, bugün 120 kilo yonca ve samanı alana bıraktık." diye konuştu.



Yılmaz ayrıca yemleme çalışmalarının Aladağ, Yedigöller ve Abant çevresinde de gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.