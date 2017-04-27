Bolu Dağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bolu Dağı TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Bolu Dağı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Mahmut Çabuk idaresindeki 59 VH 452 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Ali Çetintaş idaresindeki 51 KJ 491 plakalı kamyona hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan sürücü Mahmut Çabuk araçta sıkıştı. Kazadan yara almadan kurtulan Ali Çetintaş'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ve polis ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Mahmut Çabuk, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis ekipleri, Çabuk'un telefonundan ailesine ulaşarak kaza haberini verdiler.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU