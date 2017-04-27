Bolu Dağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametine seyreden Mahmut Çabuk idaresindeki 59 VH 452 plakalı kamyonet, ikinci viyadük üzerinde önünde seyreden Ali Çetintaş yönetimindeki 51 KJ 491 plakalı kamyonla çarpıştı.



Kamyonet bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Çabuk bulunduğu yerde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Çabuk, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa taşındı.



Taşıma esnasında, sağlık ekipleri yaralının üzerinde tabanca olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerince gösterilen tabanca, polis tarafından yaralının üzerinden alındı. Yaralı Çabuk, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.



Polis, cep telefonuyla ulaştığı yakınlarına, Mahmut Çabuk'un kaza geçirdiğini, durumunun iyi olduğunu ve gelirken acele etmemelerini söyledi.