Bolu Dağı'nda palet yüklü tırda seyir halinde yangın çıktı



BOLU - Bolu Dağı'nda seyir halindeyken yangın çıkan palet yüklü tır yoldan geçen diğer kamyoncuların yardımıyla söndürüldü. Yangının tırda bulunan paletlere sıçramasının engellenmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde seyir halinde olan Necmettin Dinç idaresindeki palet yüklü tırın sol ön kısmında tünele yaklaşık yüz metre kala yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla araç içine gelen dumanı farkeden Necmettin Dinç tırı emniyet şeridine çekerek kendisini dışarı attı. Aracında bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale eden Dinç'e yoldan geçen diğer tır ve kamyon sürücüleri de yardım etti. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri araç sürücüleri tarafından söndürülen tırda bir süre soğutma çalışması yaptı. Tırın sol ön kısmında çıkan yangının dorsede bulunan paletlere sıçramaması büyük bir faciayı önledi.

(FC