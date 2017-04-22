Bolu Dağı'nda Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

D-100 karayolu Bolu Dağı Düzce geçişinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları otomobilden itfaiye, polis ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Enes Bostancı idaresindeki 67 DP 892 plakalı otomobil, D-100 karayolu Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey Taşaltı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Uçurumun 50'nci metresindeki ağaçlara yaslanarak durabilen otomobildeki sürücü Bostancı ile yanında bulunan Tolga Köktürk araçta sıkıştı.



Çevrede kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, polis ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, vücutlarına ip bağlanarak uçurumdan çıkarıldı.



Olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.