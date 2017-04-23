Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı yavaşlattı



BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlatırken karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Bolu'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı gece saatlerinde kara dönüştü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Sabah karla kaplı bir kentle karşılaşan vatandaşlar 23 Nisan'da yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişinde de etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Zeminde etkili olan kar yağışı Bolu Dağı D-100 Karayolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkiindeki rampalarda sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TEM Otoyolu geçişinde sürücüler elektronik levhalarla kar yağışı ve yavaş gitmeleri konusunda uyarılıyor.