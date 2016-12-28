Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesimlerinde kar yağışı başladı.



Sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yerini öğleden sonra kar yağışına bıraktı.



Kar yağışı TEM Otoyolu'nun Bolu Batı Gişeleri, Dağkent Viyadükleri, Elmalık, Abant Gişeleri, Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı Viyadükleri mevkilerinde etkili olurken, D-100 Karayolu'nun da yine Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.



Karayolları ekipleri kar yağışının etkili olduğu otoyol ve karayolu güzergahlarında tuzlama çalışmasına başladı.



Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri güzergahta seyir halinde bulunarak, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarına karşı uyarıyor.