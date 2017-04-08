Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu. Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.



Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sisle birlikte etkisini arttırdı. Karayolları ekipleri çalışmalarına hız vererek yollardaki karları temizlemeye başladı. Kar yağışı sonrasında sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü bildirildi.



Öte yandan Nisan ayında etkili olan kar şaşkınlığa neden olurken, kar yağışı havadan görüntülendi. - DÜZCE