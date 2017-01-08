Bolu Dağı'nda Kar Savaşçılarının Havadan Çekilen Muhteşem Görüntüleri

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda Karayolları ekipleri, 87 personel ve 21 kar kürüme aracıyla yolun açık tutulması için gece gündüz mücadele veriyor. Ekiplerin çalışmalarının gökyüzünden çekilen görüntüleri büyüledi.



İstanbul-Ankara karayolu Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı yaşanırken, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda 87 personel ve 21 kar kürüme aracıyla günde ortalama 200 ton tuz kullanılarak kar mücadelesi yapılıyor. Karayolları yetkililerinden alınan bilgilere göre 51 personel ve 12 karla mücadele aracı TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkilerinde, 36 personel ve 9 karla mücadele aracı ise D-100 karayolunda çalışıyor.



Karayolları ekiplerinin karla mücadelesi drone ile havadan görüntülendi. Hem Bolu Dağı'nın büyüleyen görüntüsü hem de ekiplerin çalışmaları güzel görüntüler ortaya çıkardı. Bolu Dağı Tüneli Bakım İşletme Şefi Murteza Beşiroğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada Karayolları ekiplerinin karla mücadelesinin hikayesi kısa film olarak anlatıldı. - BOLU