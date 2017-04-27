Bolu'da Yangın

Bolu'da meydana gelen yangında iki katlı tarihi ahşap bina hasar gördü.



Alınan bilgiye göre, Karamanlı Mahallesi Işıklı Sokak üzerinde bulunan ve kime ait olduğu öğrenilemeyen, içerisinde barınan kimsenin olmadığı iki katlı ahşap tarihi binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi.



Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.



Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle tarihi binada hasar meydana geldi.