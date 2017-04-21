Bolu'da Yangın

Bolu'nun Göynük ilçesindeki bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Çubuk köyünde Hayri Kula'ya ait evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çıkan yangını gören köy sakinleri yangına önce kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı.



Rüzgarında etkisi ile bir anda büyüyen alevler evin bitişiğindeki Selahattin Akçakaya'ya ait evin çatısına sıçradı.



İhbar üzerine Göynük, Taşkesti Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri olay yerine gelerek çıkan yangına hızla müdahale etti.



Yangında Kula'ya ait ev kullanılamaz hale gelirken, Akçakaya'ya ait evin çatısında da küçük çaplı hasar oluştu.



Köy muhtarı Sabahattin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına ilk etapta köy halkının müdahale ettiğini, rüzgarında etkisi ile yangının kısa sürede büyüdüğünü, gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile köyün yanmaktan kurtulduğunu söyledi.