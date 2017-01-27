Bolu'da Yangın

Bolu'nun Karacasu beldesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev ile bir odunluk tamamen yanarken 2 katlı ahşap bir ev ise kısmen zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Orüs Caddesi üzerinde Sami Holat'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



Kısa bir süre içinde büyüyen yangın evin bitişiğinde bulunan odunluğa sıçradı.



İhbar üzerine Bolu ve Karacasu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler vatandaşların yardımıyla birlikte yangına müdahale etti.



Yangında, 2 katlı ahşap ev ve yanındaki odunluk kullanılamaz hale gelirken, Nizamettin Bahtiyar'a ait 2 katlı evde zarar gördü.



Öte yandan yangın nedeniyle çevrede bulunan bazı evlerin camları patladı. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.



Ekipler, olay yerinde soğutma çalışması yaptı.