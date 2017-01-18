Bolu'da Yangın

Bolu'da tek katlı ahşap evde çıkan yangınI itfaiye ekipleri söndürdü.



Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi, Çıkınlar Caddesi Turan Sokakta Ali Çetin'e ait kullanılmayan tek katlı ahşap evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



Yanan ev kullanılamaz hale geldi.