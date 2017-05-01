Bolu'da Yağmur Altında 1 Mayıs Kutlaması

BOLU'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yağmur altında halaylar çekilerek kutlandı.



Çeşitli sendika, dernek, oda ve partilerin temsilcileri, üyeleri Kent Meydanı'nda toplandı. 1 Mayıs kutlamasına Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Meydana gelenler polis aramasından geçirilerek içeriye alındı. Ellerinde çeşitli pankart ve dövizler taşıyan kalabalık hükümet aleyhinde sloganlar attı. Kutlama kapsamında platformda konuşmalar yapılırken yağmur başladı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine bazı kişiler alandan ayrıldı. Kalanlar ise ellerindeki pankart ve flamaların altına sığınırak yağmurdan korunmaya çalışmasına rağmen sırılsıklam oldu. Yağmurun kesilmemesi üzerine kutlama erken bitirildi. Ancak öğrenciler, yağmur altında davul eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.



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