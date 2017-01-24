Bolu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Bolu polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerinin Bolu, Ankara, Düzce ve Kırşehir'de belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı baskınlar yapıldı. Narkotik köpekleriyle yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. 20 kişi Bolu Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen Mehmet Can A., İzzet T. ve Musa T.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan E.K. adli kontrol şartıyla, S.D. ise savcılıktan serbest bırakıldı. - BOLU