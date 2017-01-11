Bolu'da Ulaşıma Kar Engeli

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolunun Cankurtaran mevkisinde trafik durma noktasına geldi.



Bölgede dün akşam başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı.



Cankurtaran geçidinden Ankara yönüne ilerlemeye çalışan ve kış lastiği ile zincir bulunmayan tırlar, makaslama yapmaları yüzünden yolda kaldı. Bu bölgede bazı tır sürücülerinin araçlarını yol kenarlarına çekmesi de ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Kayan tırlar nedeniyle Ankara istikametine ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Karayolları ve trafik ekipleri, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Cankurtaran mevkisinde yolda kalan tırların kurtarılması için çalışma başlattı.



Otoyolun Çamlıdere mevkisinde de ulaşımda aksamalar yaşandığı öğrenildi.