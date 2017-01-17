Bolu'da Trafik Kazası; 2 Yaralı

Bolu'da tır ve otomobilin kavşakta çarpışması sonrasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza saat 14.00'da D-100 karayolu Gölköy Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönmek isteyen Tacettin Deniz yönetimindeki 81 AC 460 plakalı otomobile Bolu istikametine giden Vahdettin Gülüm yönetimindeki 34 ZS 2572 plakalı TIR çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Tacettin Deniz ve Mehmet Deniz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BOLU