Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Nallıhan-Akyazı karayolunun Taşçılar Köyü mevkisinde, yol üzerinde hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.



Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kişinin, araç çarpması sonucu hayatını kaybeden Ruhi Emre (75) olduğunu belirledi. Emre'nin odun yüklü eşeği de civardaki arazide bulundu.



Ekipler, güzergahtaki dinlenme tesislerinde yaptıkları kontrollerde, lastiğinde kan bulunan ve ön farı kırık olan 53 AB 323 plakalı tırın sürücüsü R.A'yı kazaya karışma ihtimaline karşı gözaltına aldı.



R.A'nın jandarmadaki ifadesinde, bir bölümü stabilize yolun çok tozlu olduğunu ve birine çarpıp çarpmadığını fak etmediğini söylediği öğrenildi.



Taşçılar Köyü Muhtarı Ahmet Karataş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy sakinlerinden Ruhi Emre'nin, her gün ana yol kenarında bulunan bahçesine eşeğiyle giderek, köye odun taşıdığını ifade etti.



Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine geldiğini anlatan Karataş, "Yoldan geçenler kaza olduğunu söyledi. Geldiğimizde yerde yatıyordu." diye konuştu.