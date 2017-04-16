Bolu'da Trafik Kazaları

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yunus Özçelik idaresindeki 14 LF 621 plakalı kamyonet, Mudurnu-Bolu karayolunun Karataş köyü yakınlarında, yoğun yağış nedeniyle karşı yönden gelen Muzaffer Ulu yönetimindeki 16 UR 351 plakalı minibüsle çarpıştı.



Olayda, sürücüler ile minibüste bulunan Mehmet Yavuz, Musa Tekin, Mehmet Eryılmaz ve Ümit Vural yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan Taşkesti-Mudurnu karayolundaki kazada, 06 TJ 878 plakalı sebze yüklü kamyonun sürücüsü Serkan Çam'ın, yola aniden çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucu araç devrildi.



Kazada yaralanan sürücü ile kamyonda bulunan Gürkan Çam, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.