Bolu'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bolu'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolundan Ankara istikametinde seyreden, sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 ADZ 13 plakalı tır ile 17 YL 952 plakalı otomobil, Yukarısoku Mahallesi'ndeki viyadükte çarpıştı.



Çarpmanın ardından otomobilin üzerine devrilen tırın çekici kısmı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükte asılı kaldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, ilk belirlemelere göre otomobildeki 1 kişi öldü.



Viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü itfaiye ve AFAD ekiplerince, halat yardımıyla araçtan çıkarıldı. Tır sürücüsü ve yaralanan diğer 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ulaşım, batı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.



Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı.