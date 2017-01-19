Bolu'da Terör Örgütü Propagandasına Hapis Cezası

Bolu'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen üniversite öğrencisi, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bolu'da sosyal medya üzerinden "Öldürülen her PKK'lı için bir Türk askeri öldürülecek" yazılı paylaşımda bulunan hukuk fakültesi öğrencisi Ercan E., paylaşımını görenler tarafından ihbar edilerek, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve tutuksuz yargılanan Ercan E., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. - BOLU