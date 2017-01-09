Bolu'da Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

Bolu'da 13 üniversite öğrencisi, sosyal medya hesaplarından PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekiplerin Polis Özel Harekat ekipleriyle 8 farklı adrese düzenlediği operasyonda, sosyal medya hesaplarından PKK terör örgütü propagandası yapan 13 Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Öğrencilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda evrak ve dökümana el konuldu. - BOLU