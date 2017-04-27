Bolu'da Tem'in İstanbul Yönü 20 Gün Ulaşıma Kapandı

BOLU'da, TEM yolunun İstanbul yönü, Abant ve Bolu Batı kavşakları arasındaki yol çalışması nedeniyle bugünden itibaren 20 gün ulaşıma kapatıldı. Trafik Ankara tarafından çift yönlü olarak verilecek.



Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı ile Bolu Batı Kavşağı arası İstanbul istikameti, derz onarım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatılarak, trafik Ankara tarafında çift yönlü olarak verilecektir. Bu uygulama 27 Nisan'dan 17 Mayıs tarihine kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir" denildi. - Bolu